Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до встречи с Трампом

Встреча глав двух государств запланирована на 27 и 28 февраля.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет во Вьетнам 25 февраля в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых расписанием лидера КНДР. Встреча глав двух государств запланирована на 27 и 28 февраля.

В Ханое лидер Северной Кореи встретится с официальными лицами Вьетнама, рассказали источники. По их данным, глава КНДР посетит вьетнамскую провинцию Бакнинь и город Хайфонг. Президент Вьетнама и генеральный секретарь правящей коммунистической партии Нгуен Фу Чонг также встретится с Ким Чен Ыном.

27–28 февраля в столице Вьетнама пройдет второй саммит между президентом США и лидером КНДР.