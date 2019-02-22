В ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек

Почти 5 тысяч венесуэльцев покидают родину ежедневно, а за границу выехали уже почти 3,5 миллиона человек.

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Об этом сообщают УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции.

Сейчас число беженцев и мигрантов из Венесуэлы во всем мире составляет 3,4 миллиона человек. Среди них, по данным национальной иммиграционных властей и других источников, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна нашли убежище около 2,7 миллиона венесуэльцев, в то время как остальные направились в различные регионы мира.

Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия - более 1,1 миллиона человек. За ней следуют Перу - 506 тыс. человек; Чили - 288 тыс.; Эквадор - 221 тыс. человек; Аргентина - 130 тыс.; и Бразилия - 96 тыс. человек.

Мексика и страны Центральной Америки и Карибского бассейна также принимают значительное количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.