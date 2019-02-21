Расследование о вмешательстве РФ в выборы президента США может быть завершено на следующей неделе - CNN

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США почти два года, и сейчас оно близко к завершению, сообщает CNN. При при этом источники телеканала не исключают, что сроки объявления результатов могут быть перенесены.

Генеральный прокурор США Билл Барр на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Читайте такжеТрамп более тысячи раз критиковал «российское дело» - NYT Об этом 20 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на окружение генпрокурора. Телеканал отмечает, что расследование Мюллера, которое длилось почти два года, близко к завершению. Собеседник CNN при этом не исключает, что сроки объявления результатов могут быть перенесены. Спецпрокурор Мюллер после окончания расследования должен представить генпрокурору конфиденциальный отчет, но его содержание может быть скрытым от Конгресса и общественности. Барру предстоит решить, предоставлять ли выводы Мюллера Конгрессу.

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