ЕС хочет заставить Google и Facebook платить СМИ за посты с новостями

Организация рассматривает возможность изменить правила защиты интеллектуальной собственности в социальных сетях.

Страны Евросоюза поддержали пересмотр правил защиты авторского права, чтобы заставить Google и Facebook платить редакциям за появление на их платформах фрагментов новостей. Кроме того, компании будут должны фильтровать защищенный авторским правом контент на YouTube и Instagram.

Как сообщает Reuters, большинство дипломатов поддержали пересмотр правил ЕС. Против выступили представители Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Польши. Еще две страны союза воздержались. Договоренность о пересмотре появилась на прошлой неделе после переговоров между странами ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией.

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И это через два года после того, как исполнительные органы союза предложили внести изменения, чтобы защитить культурное наследие континента, а также позаботиться о том, чтобы издатели, телеканалы и художники были вознаграждены за свою работу.

Румыния, которая сейчас председательствует в ЕС, подтвердила, что соглашение об изменении правил защиты авторских прав была одобрена Советом ЕС. Страны, которые выступили против, отмечают, что это может навредить инновациям и конкурентоспособности союза на электронном рынке.