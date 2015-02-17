Над Челябинском взошли три солнца (фото, видео)

15:14, 17 февраля 2015
Мир
17536 0

В небе над Челябинском во вторник утром, 17 февраля, взошли три солнца.

соцсети

Местные жители стали свидетелями оптического явления гало, которое можно наблюдать зимой в морозную погоду.

Об этом сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, передает ТАСС.

"На Урале похолодало до 23-25 градусов мороза. В воздухе образовались небольшие ледяные шестигранные кристаллы, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Сквозь них преломляются лучи солнца. В результате создается оптический эффект гало",- пояснила Шепоренко.

Доброе утро! ☀️ #гало #galo #sky #sunrise #clouds #небо #облака #рассвет #Челябинск #Chelyabinsk

Фото опубликовано Ekaterina Surgucheva (@katerindra)

"Вид гало может быть разнообразным - это могут быть радужные или белые полосы, пятна, дуги и круги на небосводе", - отметила синоптик.

По ее словам, предсказать наступление этого явления крайне сложно. Оно может за зиму повториться несколько раз.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter