Над Челябинском взошли три солнца (фото, видео)
В небе над Челябинском во вторник утром, 17 февраля, взошли три солнца.
Местные жители стали свидетелями оптического явления гало, которое можно наблюдать зимой в морозную погоду.
Об этом сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, передает ТАСС.
Едешь на работу, а тебя солнышко встречает вот таким оптическим эффектом! Гало́ (от др.-греч. ἅλως — круг, диск; такжеа́ура, нимб, орео́л) — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. #зима #ядерныйвзрыв #Челябинск #chelly #Chelyabinsk #sun #солнце #утро #доброеутро #magic #никакоймагииэточелябинск #окосаурона #око #гало #солнечноегало #chellynow #chelyabinskfoto #nofilter #оптическийэффект #galo
"На Урале похолодало до 23-25 градусов мороза. В воздухе образовались небольшие ледяные шестигранные кристаллы, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Сквозь них преломляются лучи солнца. В результате создается оптический эффект гало",- пояснила Шепоренко.
"Вид гало может быть разнообразным - это могут быть радужные или белые полосы, пятна, дуги и круги на небосводе", - отметила синоптик.
По ее словам, предсказать наступление этого явления крайне сложно. Оно может за зиму повториться несколько раз.