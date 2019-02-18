Германия прекратит экстрадицию своих граждан в Британию после Brexit - СМИ

В Германии также выразили обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми столкнутся Великобритания и ЕС в сотрудничестве в сфере безопасности на нынешнем уровне после Brexit.

Германия прекратит экстрадицию своих граждан в Великобританию сразу после Brexit, даже если она выйдет из Евросоюза с соглашением.

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Как сообщает Financial Times, на прошлой неделе Берлин отправил Европейской комиссии официальное сообщение относительно своего решения, передает ЕвроПравда. В сообщении также приводятся беспокойство по поводу трудностей, с которыми столкнутся Великобритания и ЕС в сотрудничестве в сфере безопасности на нынешнем уровне после Brexit.

На прошлой неделе Палата общин парламента Великобритании поддержала подход правительства Терезы Мэй к реализациивыхода страны из состава Евросоюза.

После встреч в Брюсселе, которые предшествовали голосованию, британский премьер заявила, что намерена обеспечить выход страны из ЕС в соответствии с запланированными сроками.

В официальном совместном заявлении по итогам переговоров говорится о том, что ЕС и Британия продолжат переговоры по поиску решений для выхода из тупика вокруг соглашения о Brexit.

Однако в ЕС отмечают, что новых переговоровотносительно соглашения не будет.