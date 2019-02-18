Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Американская Гильдия сценаристов назвала лауреатов премии Writers Guild Awards 2019, которая ежегодно вручается за лучшие сценарии фильмов и сериалов.
Об этом сообщается на сайте организации.
Так, приз за лучший оригинальный сценарий получила дебютная работа Бо Бернэма "Восьмой класс". Фильм рассказывает историю Кейлы Дэй - восьмиклассницы, которая ведёт канал на YouTube о доверии и самооценке, помогающий ей справляться с переходным возрастом. Соперниками ленты были "Власть" (Адам МакКей), "Зеленая книга" (Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри и Питер Фаррелли), "Рома" (Альфонсо Куарон), "Тихое место" (Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински).
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В целом список победителей премии WGA-2019 выглядит следующим образом:
Лучший оригинальный сценарий - Бо Бернэм - "Восьмой класс".
Лучший адаптированный сценарий - Николь Холофсенер и Джефф Уитти - "Сможете ли вы меня простить?"
Лучший сценарий документального фильма - Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт - "Ванны над Бродвеем"
Лучший сценарий мультфильма/мультсериала — Стефани Гиллис (Bartʼs Not Dead, эпизод из "Симпсонов")
Победители в основных телевизионных категориях:
Лучший драматический сериал — "Американцы"
Лучший комедийный сериал — "Удивительная миссис Мейзел"
Лучший новый сериал — "Барри"
Лучший оригинальный сценарий сериала — "Касл-Рок"
Лучший адаптированный сценарий сериала — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе"