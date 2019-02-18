Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США

Фильм, победивший в номинации "лучший оригинальный сценарий", рассказывает историю восьмиклассницы, которая ведёт канал на YouTube о доверии и самооценке.

Американская Гильдия сценаристов назвала лауреатов премии Writers Guild Awards 2019, которая ежегодно вручается за лучшие сценарии фильмов и сериалов.

Об этом сообщается на сайте организации.

Так, приз за лучший оригинальный сценарий получила дебютная работа Бо Бернэма "Восьмой класс". Фильм рассказывает историю Кейлы Дэй - восьмиклассницы, которая ведёт канал на YouTube о доверии и самооценке, помогающий ей справляться с переходным возрастом. Соперниками ленты были "Власть" (Адам МакКей), "Зеленая книга" (Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри и Питер Фаррелли), "Рома" (Альфонсо Куарон), "Тихое место" (Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински).

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В целом список победителей премии WGA-2019 выглядит следующим образом:

Лучший оригинальный сценарий - Бо Бернэм - "Восьмой класс".

Лучший адаптированный сценарий - Николь Холофсенер и Джефф Уитти - "Сможете ли вы меня простить?"

Лучший сценарий документального фильма - Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт - "Ванны над Бродвеем"

Лучший сценарий мультфильма/мультсериала — Стефани Гиллис (Bartʼs Not Dead, эпизод из "Симпсонов")

Победители в основных телевизионных категориях:

Лучший драматический сериал — "Американцы"

Лучший комедийный сериал — "Удивительная миссис Мейзел"

Лучший новый сериал — "Барри"

Лучший оригинальный сценарий сериала — "Касл-Рок"

Лучший адаптированный сценарий сериала — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе"