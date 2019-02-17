В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью (видео)
01:38, 17 февраля 2019Мир
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Запах нефти ощущается в 10 км от места разлива.
Инцидент произошел в 300 км к северо-западу от города Виннипег / twitter.com/lukelelond
В канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов.
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По информации CBC, сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти.
По данным телеканала, инцидент произошел в 300 км к северо-западу от города Виннипег.
Местный фермер отметил, что запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По его словам, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.
Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmbpic.twitter.com/nJ3nneHAo2— Riley Laychuk (@RileyLaychuk) February 16, 2019
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