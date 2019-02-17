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В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью (видео)

01:38, 17 февраля 2019
Мир
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Инцидент произошел в 300 км к северо-западу от города Виннипег / twitter.com/lukelelond

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По информации CBC, сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти.

По данным телеканала, инцидент произошел в 300 км к северо-западу от города Виннипег.

Местный фермер отметил, что запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По его словам, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.

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Теги: #поезд#Канада#нефть