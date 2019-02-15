Путин после встречи с Лукашенко: полностью независимых государств в мире не существует

На это Лукашенко заявил, что это касается «даже России».

Президент России Владимир Путин по итогам трехдневного виза президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в РФ объявил, что «полностью независимых государств в мире не существует».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в ходе пресс-подхода в Сочи.

«Суверенитет и независимость – это очень близкие понятия, конечно. Но о чем сейчас Александр Григорьевич говорил, мы с ним вчера, позавчера говорили об этом: полностью независимых государств в мире просто не существует», - заявил Путин.

Читайте также"Перед Лукашенко большая дилемма": аналитик предупредил о серьезной угрозе Беларуси со стороны РФ

На это Лукашенко заявил, что это касается «даже России».

Путин не стал спорить с таким замечанием, заметив, что это касается больших и малых стран.

«Современный мир – это мир взаимозависимости. Посмотрите, что происходит, скажем, в западной Европе. Там Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами ЕС решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик. Это что, независимость?», - сказал Путин.

По его мнению нет независимости и в Североатлантическом альянсе.

«Скажем, военные союзы, такие, как НАТО. Что, думаете, кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят, помалкивают. Где их суверенитет? Но, видимо, они считают, что в конечном итоге генерально они заинтересованы в такой организации, в которую они вложили часть своего суверенитета», - сказал президент России.

Путин объявил, что в рамках Евразийского экономического союза созданы наднациональные органы, куда страны «передали часть национальных полномочий».

«Но даже в рамках Евразэс у нас существует взаимозависимость. И часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности, каждой из наших стран», - сказал Путин.