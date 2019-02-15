Лукашенко об объединении с РФ: независимость - понятие относительное
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и идинения", насколько к этому готовы народы обеих стран.
Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным ,передает белорусский "Интерфакс".
"Для меня независимость - это понятие относительное, никто никогда, ни одно государство - примером тому Китай является - никогда не разговаривает о суверенитете", - сказал Лукашенко.
Читайте такжеЛукашенко заявил о готовности объединяться с Россией, но с условием
"Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", - добавил он.
Президент Беларуси отметил, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ, если будут к тому готовы россияне и белорусы.
При этом он добавил, что "насколько бы не была мощной Россия, она не в состоянии навязать волю кому-то", а Беларусь - тем более.
Сообщается, что в свою очередь Путин добавил, что суверенитет и независимость - это близкие понятия.
"Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости", - заявил президент РФ.
Отмечается, что в качестве примера он назвал интеграцию стран Европы.
Напомним, издание Bloomberg сообщало, что президент РФ Владимир Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем "поглощения" Беларуси.
19 декабря 2018 года президент РФ одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь.
21 декабря в РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
28 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
14-15 февраля президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее развитие отношений между странами.
В Департаменте госбезопасности и военной разведки Литвы заявили, что Россия планирует использовать Беларусь как "буфер" и последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, чтобы в случае необходимости начать военные действия в течение 24-48 часов