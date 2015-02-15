Умер создатель "киндеров", Nutella и Rafaello

Миллиардер скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. По оценке Forbes, состояние Микеле Ферреро и его семьи составляет $ 23,4 млрд. Он был самым богатым гражданином Италии и занимал 30-е место в списке миллиардеров, передает ТСН.

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Ferrero - одна из крупнейших кондитерских компаний в мире, в ней работают более 24 тысяч сотрудников. В 2013 году компания заработала почти € 800 млн.