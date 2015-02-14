Девять евродепутатов решили поддержать Савченко символической голодовкой



Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил один из депутатов ЕП от Польши, который принимает участие в акции, Михал Бони.

”Некоторые из нас решили принять участие в такой символической акции голодовки на одни сутки. Для того, чтобы показать Европе, миру, как важна эта проблема, как важно помнить о ней и о необходимости ее освобождения, а также через голодовку показать, что она тоже голодает”, - отметил депутат.

По словам Бони, в рамках акции также предусмотрено написание писем в поддержку Савченко. В целом, мероприятие поддержали более 30 депутатов Европейского парламента, девять из которых решили поочередно голодать.

Бони, который начал свою голодовку сегодня, заметил, что эту инициативу раскритиковали некоторые пользователи польского сегмента Интернета, и назвал такое поведение ”недостойным”.

Он призвал поляков осознать драматическую ситуацию, в которой оказалась Савченко.

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Бони также добавил, что евродепутаты, которые в рамках акции также носят футболки с изображением Савченко, планируют проводить акцию до освобождения летчицы.

”Вчера после подписания договоренностей в Минске был сигнал, что она будет освобождена. Мы решили, что пока не увидим ее на свободе, будем продолжать эту акцию и, возможно, даже расширять”, - сказал Бони.

Он добавил, что вместе с Савченко по очереди, по 24 часа, будут голодать трое евродепутатов из Литвы, двое чехов, двое поляков, один бельгиец и гражданка Испании.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, продлив до 13 мая срок ареста Савченко.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

Савченко удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.