Столтенберг рассказал, какой будет реакция НАТО на выход России из договора о ракетах

Генсек НАТО отметил, что не хочет новой гонки вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал выход Вашингтона и Москвы из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и рассказал, как будет реагировать на это альянс.

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В эксклюзивном интервью Euronews в Брюсселе Столтенберг отметил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений, передает «Голос Америки».

«Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы попытаемся убедить Россию вернуться к соблюдению договора, – сказал Столтенберг. – Завершению процесса выхода предшествует шестимесячный период, в течение которого Россия может вернуться. Она все еще может вернуться».

«Наша реакция будет взвешенной, она будет оборонительной по ее характеру, и мы будем изучать не только военные последствия, но и возможные новые инициативы по контролю над вооружениями, – заявил генсек альянса. – Но мы должны сделать все, чтобы в мире без договора о РСМД и с новыми российскими ракетами НАТО было способно обеспечивать сдерживание и оборону».

Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Он запрещает производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.