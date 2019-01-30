В Британии звезды шоу-бизнеса призывают отобрать «Евровидение» у Израиля

Знаменитости обвиняют страну в нарушении прав человека.

Британский дизайнер Вивьен Вествуд, певец Питер Габриэль и рок-группа Wolf Alice среди 50 звезд британского шоу-бизнеса, которые призывают перенести нынешний конкурс «Евровидение» из Израиля в другую страну.

Объясняя свою позицию нарушениями прав человека, они подписали открытое письмо к BBC. В нем звезды призывают телеканал попросить организаторов отобрать у Израиля право проводить конкурс в пользу другой страны.

Нынешний конкурс пройдет в мае в Тель-Авиве, поскольку в прошлом году победу одержала израильская певица Netta. По правилам, родная страна победителя проводит следующее соревнование. Однако, группа деятелей культуры Великобритании, к которым присоединился писатель Майк Ли и актрисы Максин Пик и Мириам Марголис, утверждают, что «Евровидение», призванное прославлять многообразие и инклюзивность, потеряет свое значение. Потому что Израиль оккупировал Западное побережье Иордана, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.

«Мы не можем игнорировать систематическое нарушение человеческих прав палестинцев со стороны Израиля», - говорится в открытом письме.

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Британские знаменитости призывают надавить на организаторов «Евровидения», чтобы перенести конкурс в другое место, «где преступлений против свободы не было совершено». Их обращение появилось за неделю до начала национального отбора в Великобритании, который будет транслироваться на канале BBC. В свою очередь, телекомпания ответила, что «Евровидение» - не политическое мероприятие и не продвигает никаких политических идей и кампаний.

«Конкурс всегда поддерживал ценности дружбы, инклюзивности, толерантности и многообразия. И мы не считаем, что правильно использовать участие в нем BBC в политических целях», - ответили в телекомпании.