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Британцы начинают запасаться консервами перед "брекситом"

17:38, 30 января 2019
Мир
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Некоторые британцы начали запасаться консервами \ flickr.com/avlxyz

Ритейлеры предупреждают, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения в стране могут начаться перебои с поставками продовольствия.

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Некоторые британцы начали запасаться консервами - на случай, если все пойдет по такому сценарию, передает Би-би-си. Однако, правительство заверяет, что никаких перебоев с поставками продовольствия не будет - независимо от того, будет ли заключена сделка или нет.

Многих жителей Великобритании такие заверения не успокаивают, и они продолжают запасаться консервами. 

Считается, что консервированные продукты менее полезны, чем свежие или замороженные. При этом диетологи отмечают, что питание в любом случае должно быть разнообразным.

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Теги: #Британия#брексит