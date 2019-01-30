Британцы начинают запасаться консервами перед "брекситом"

Многих жителей Британии заверения в том, что все будет хорошо, не успокаивают, и они продолжают запасаться консервами.

Ритейлеры предупреждают, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения в стране могут начаться перебои с поставками продовольствия.

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Некоторые британцы начали запасаться консервами - на случай, если все пойдет по такому сценарию, передает Би-би-си. Однако, правительство заверяет, что никаких перебоев с поставками продовольствия не будет - независимо от того, будет ли заключена сделка или нет.

Многих жителей Великобритании такие заверения не успокаивают, и они продолжают запасаться консервами.

Считается, что консервированные продукты менее полезны, чем свежие или замороженные. При этом диетологи отмечают, что питание в любом случае должно быть разнообразным.