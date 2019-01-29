В Китае около тысячи бегунов приняли участие в забеге на замерзшем озере (видео)

Участникам предложили побороться за первенство в двух категориях – полумарафона и 5-километрового забега.

Около тысячи спринтеров соревновались за первенство на замерзшем озере в Китае.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Участникам предложили побороться за первенство в двух категориях – полумарафона и 5-километрового забега.

Впрочем, условия значительно суровее. Ведь дистанции приходится преодолевать не просто на скользкой поверхности, но и еще при морозной температуре и ледяном ветре.