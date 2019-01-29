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В Китае около тысячи бегунов приняли участие в забеге на замерзшем озере (видео)

12:00, 29 января 2019
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Участникам предложили побороться за первенство в двух категориях – полумарафона и 5-километрового забега.

Впрочем, условия значительно суровее. Ведь дистанции приходится преодолевать не просто на скользкой поверхности, но и еще при морозной температуре и ледяном ветре.

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Теги: #Китай#озеро