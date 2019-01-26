Столкновение туристического самолета с вертолетом в Альпах: количество жертв возросло до семи (видео)
18:24, 26 января 2019Мир
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Авария произошла накануне над ледником Рутор в горной области Валле-д'Аоста, расположенной между Италией, Францией и Швейцарией.
Авария произошла 25 января над ледником Рутор \ УНИАН
В итальянских Альпах в результате столкновения небольшого туристического самолета с вертолетом погибли семь человек.
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Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на представителя итальянской горной спасательной службы.
Авария произошла 25 января над ледником Рутор в горной области Валле-д'Аоста, расположенной между Италией, Францией и Швейцарией. Ранее сообщалось о пяти погибших, в субботу спасатели нашли тела еще двух жертв. В целом, в результате аварии погибли 7 человек, еще два человека травмированы.
Число жертв столкновения вертолета и туристического самолета над итальянскими Альпами возросло до 7 человек
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