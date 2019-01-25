Отравление Скрипалей: демократы призывают Трампа ввести новые санкции против РФ

В свою очередь, в Госдепартаменте США утверждают, что в американском законодательстве не определены четкие сроки введения новых санкций.

Демократы призывают администрацию президента США Дональда Трампа ввести второй этап санкций против России, поскольку Москва не смогла предоставить обоснованные гарантии того, что она больше не будет применять химическое оружие после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Об этом сообщает сайт телеканала NBC News.

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В частности, отмечается, что уже прошло почти три месяца с тех пор, как было объявлено, что Россия нарушает требования американского закона о ликвидации химического и биологического оружия с 1991 года. Однако администрация Трампа все еще не ввела жестких санкций против Москвы, как того требует данный закон.

В США не ввели собственные ограничительные меры даже после того, как в Европейском Союзе ввели санкции против четырех представителей российского ГРУ.

Как сообщает телеканал, задержка с введением американских санкций связана с тем, что в Конгрессе тщательно изучают действия Департамента казначейства США об отмене санкций против компаний, которые контролируются российским олигархом Олегом Дерипаской.

В этой связи телеканал обратился в Государственный департамент США, в котором ответили, что США "продолжат осуществлять установленные законом требования", но не прокомментировали, когда санкции будут введены. "Нет предельной даты в законе для введения санкций", - заявили в Госдепартаменте США.

"Мы намерены принять меры в соответствии с установленными законом требованиями", - отметили в Госдепе.

В то же время сенатор Боб Менендез, который является влиятельным демократом в Комитете по иностранным делам Сената, в письме к государственному секретарю Майку Помпео выразил глубокую обеспокоенность и сказал, что уже более двух месяцев прошло с момента, когда санкции должны быть введены.

Сенатор добавил, что ожидает от правительства США "быстрого внедрения этих новых санкций против Российской Федерации, как это требуется законом".

"Соединенные Штаты не должны отказываться от обязательства поддерживать наших союзников против Российской Федерации и международные нормы против химического оружия", - подчеркнул Менендез.

Как сообщал УНИАН, в США еще в ноябре 2018 года заявили о намерении ввести второй этап санкций против России из-за отравления Скрипалей.

27 августа 2018 года вступили в силу санкции США против России, введенные из-за отравления Скрипалей. Ограничительные меры условно назвали первым этапом санкций. Санкции предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства. Кроме того, санкции предусматривают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг. При этом США в интересах национальной безопасности не будут ограничивать сотрудничество в космической сфере.