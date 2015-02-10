В Берлине завершилась тайная встреча "нормандской четверки"
01:49, 10 февраля 2015Мир
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Поздно вечером 9 февраля в Берлине завершилась встреча представителей министерств иностранных дел Украины, России, Германии и Франции. "Нормандская четверка" собиралась для того, чтобы обсудить предстоящие переговоры в Минске 11 февраля.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Переговоры в Берлине продолжались 7 часов, об их результатах пока ничего не известно, потому что они проходили в закрытом для прессы режиме.
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Россию на переговорах представлял заместитель главы МИД Григорий Карасин, с немецкой стороны во встрече принимал участие статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Едерер, которого местные СМИ называют доверенным лицом главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера.
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