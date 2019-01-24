"На территории РФ Крым - российский": в Google объяснили ситуацию с изображением Крыма на картах

При этом в компании заявили, что за рубежом полуостров обозначается как спорная территория.

Официальный представитель американской компании Google сообщил Госдуме РФ, что при заходах с территории России оккупированный Крым показывается на интернет-карте сервиса как регион РФ.

Об этом сообщает "ТАСС". "На сегодняшний день при заходах с территории России Крым показывается как российская территория. Кроме того, с нами связался официальный представитель компании Google, который также официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория", - заявил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

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Ранее в Госдуме РФ хотели палаты пригласить представителя Google после того, как один из депутатов сообщил о якобы "неверном" указании на карте принадлежности оккупированного Крыма.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.