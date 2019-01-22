"Царь-то ненастоящий": эксперт спрогнозировал реакцию россиян на передачу Японии Путиным части Курил

Эксперт уверен, что курильский вопрос ударит по репутации Путина.

Передача Курильских островов Японии критически подорвет рейтинги президента России Владимира Путина. Хотя и не вызовет в РФ широкомасштабных протестов.

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Такое мнение высказал эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий, передает «Обозреватель». По его словам, сейчас Путин бьет по тем чувствам россиян, на которых он активно играл, когда отбирал Крым у Украины.

"Да, это не вызовет слишком сильных протестов. Но галочку поставят, что на самом деле Путин — никакой не "собиратель". "А царь-то ненастоящий", как говорят. Это может очень усилить восприятие народом Путина как подменного царя", — пояснил Дикий.

Он уверен, что курильский вопрос ударит по репутации Путина. Так же, как в свое время Крым очень сильно стабилизировал его власть на несколько лет.

"Сейчас это не выстрелит, но когда за пару лет будет дестабилизация России, ему это зачтется. Путин сейчас идет на очень болезненный шаг для тех людей, на которых он и опирался", — резюмировал эксперт.