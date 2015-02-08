В Польше стартовала президентская кампания

Сегодня, 8 февраля, перед избирателями выступил Януш Корвин-Микке, лидер очередной уже партии KORWIN, правого направления, которая сформировалась две недели назад. Его лозунги - «свобода, собственность, справедливость», передает Польское радио.

Накануне официально выступил кандидат крупнейшей оппозиционной партии Право и справедливость, Анджей Дуда, который пообещал современное, открытое президентство, которое будет отстаивать интерес всех поляков.

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В пятницу своего кандидата представила правящая партия, Гражданская платформа. Это - нынешний президент Польши Бронислав Коморовский, который будет бороться за переизбрание на пост государственного руководителя.

Президентские выборы назначены на 10 мая. Кандидаты должны зарегистрироваться до 26 марта, а раньше должны собрать 100 тысяч подписей в поддержку.