Ни один народ не может развиваться за счет другого - Коморовский

Президент Польши Бронислав Коморовский сегодня в Освенциме призвал помнить об ужасающих преступлениях нацистской Германии и напомнил слова бывшего Папы Римского поляка Яна Павла II о том, что ни один народ не может развиваться за счет другого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коморовский сказал, выступая на торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения концентрационного лагеря.

"Никогда ни один народ не может развиваться за счет другого, ценой его зависимости, ценой его эксплуатации, ценой его смерти", - сказал Коморовский, цитируя слова Яна Павла II.

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Президент Польши отметил, что Освенцим также напоминает нам о необходимости уважать такие ценности как свобода, права человека, гражданские права и справедливость и не допускать проявлений ксенофобии.

"Давайте помнить, к чему ведет нарушение прав народов на самоопределение, нарушение границ, пренебрежительное отношение к человеческой жизни, а также пассивность в борьбе со злом. С этого места осуждаем все проявления ненависти, антисемитизма и ксенофобии", - сказал Коморовский.

Президент Польши также вспомнил слова одного из узников Освенцима, который говорил о том, что "все, кто забывают о своем прошлом, обречены пережить это опять".