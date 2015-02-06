Зарубежным СМИ могут отказать работать в России, если они сообщают "недостоверную информацию" - газета

В Общественный совет Минкомсвязи РФ направили текст поправок в закон «О СМИ», согласно которому иностранным СМИ могут отказать в работе в России в том случае, если издание нарушает закон о противодействии экстремизму.

Об этом в пятницу, 6 февраля, пишет российская газета «Ведомости».

Авторы поправок в документе не указаны. Источник в профильном комитете Госдумы полагает, что текст разработан Минкомсвязи. Но представитель министерства не стал это комментировать.

Законопроект, как следует из пояснительной записки к документу, уточняет и совершенствует процедуру регистрации СМИ.

В частности, поправки вносятся в 54-ю статью закона «О СМИ», регулирующую распространение зарубежной информации в России. В ней прописываются условия для отказа в получении печатным периодическим СМИ разрешения на работу в России.

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Действующий закон описывает необходимость получения такого разрешения, однако в нем не предусмотрены основания ни для отказа в выдаче такого разрешения, ни для отзыва ранее выданного разрешения, говорится в пояснительной записке, тогда как для российских СМИ такая процедура в законе прописана, сообщают авторы документа. Эта поправка регулирует проблему, связанную с очевидным пробелом в действующем законодательстве, говорится в записке.

Основанием для отказа в выдаче такого разрешения может стать наличие недостоверной информации в издании, наличие СМИ с таким же названием, а также несоответствие продукции зарубежного печатного СМИ требованиям закона о противодействии экстремизму.

Аннулировать разрешение на распространение информации в России может уполномоченный правительством орган (Роскомнадзор) в том случае, если издание нарушает закон о противодействии экстремизму.