Президент Турции хочет ввести в стране президентскую форму правления

"Посмотрите на государства, способные быстро принимать решения. Большинство из них имеют президентскую форму правления. Если мы хотим видеть Турцию среди 20 самых развитых стран, мы должны обсудить этот вопрос", – цитирует Эрдогана РИА "Новости".

Он назвал "неграмотными" людей, которые утверждают, что президентская система не будет иметь никаких механизмов контроля.

Читайте такжеВ Турции совершено покушение на президента ЭрдоганаПо словам Эрдогана, Турция могла бы добиться большего, если бы президентская форма правления была принята ранее, так как при парламентской системе, существующей в стране в течение нескольких десятилетий, пострадали многие государственные программы.

Ранее сообщалось, что в Турции начались аресты оппозиционных журналистов.