Wall Street Journal: Влиятельная юридическая фирма США заплатит за то, что врала для Януковича

Компания составила специальный отчет для режима президента-беглеца, в котором оправдывалось преследование Тимошенко.

Одна из крупнейших юридических фирм Уолл-стрит Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LL попалась на преступлении в ходе расследования о российском вмешательстве в выборы в США, которое ведет Роберт Мюллер.

Чтобы уладить проблемы с американским законом, компания теперь согласилась отдать 4,6 миллионов долларов, которые она получила за свою работу в Украине в 2012 году. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LL сотрудничала с Полом Манафортом, который в том году был политическим консультантом украинского президента Виктора Януковича. Позже он возглавил избирательный штаб Дональда Трампа.

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Компания согласилась зарегистрироваться в качестве лоббиста иностранного правительства из-за работы на режим Януковича, а также признала, что обманула Департамент юстиции, когда ведомство интересовалось ее украинскими делами в начале 2012 года. Издание пишет, что договоренность между Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LL и американскими правоохранителями стали одним из самых свежих эпизодов расследования против Пола Манафорта о его работе в Украине на пророссийских политиков. В прошлом году его признали виновным в том, что он не сообщил о своей работе на иностранное правительство, как того требует закон США, а также не уплатил миллионы долларов налогов от полученных в Украине доходов.

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Манафорт также признал, что нанял юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LL для написания определенного юридического отчета, который он потом использовал в пиар-кампании в пользу Януковича. Собственно, речь идет об отчете, который фирма написала для Министерства юстиции Украины во времена президента-беглеца. В нем говорилось о коррумпированности политического соперника Януковича – Юлии Тимошенко. С помощью документа тогдашний украинский режим хотел оправдать ее осуждение к сроку в тюрьме, которое было политически мотивированным.