В России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
08:52, 14 января 2019Мир
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В городе Шахты при взрыве обрушились два этажа.
Под завалами ещё остаются живые люди / фото УНИАН
В городе Шахты Ростовской области России, предположительно, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушились два последних этажа.
Об этом сообщает ТАСС. Погибла женщина, семь человек спасены, судьба четырех остается неизвестной.
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"В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается", - сказано в сообщении.
Ранее в результате взрыва в центре Парижа, в пекарне на улице Тревизе погибли не менее 4 человек.
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