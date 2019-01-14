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В России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший

08:52, 14 января 2019
Мир
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Под завалами ещё остаются живые люди / фото УНИАН

В городе Шахты Ростовской области России, предположительно, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушились два последних этажа.

Об этом сообщает ТАСС. Погибла женщина, семь человек спасены, судьба четырех остается неизвестной.

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"В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается", - сказано в сообщении.

Ранее в результате взрыва в центре Парижа, в пекарне на улице Тревизе погибли не менее 4 человек.

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Теги: #Россия#газ#взрыв