Чуть не убила: в Канаде крышу дома пробила глыба льда с неба (видео)

По мнению владельцев дома, лед отвалился от самолета.

В Канаде огромная глыба льда упала с неба и пробила дыру в крыше дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Куски льда размером с шары для боулинга упали в спальне, за два метра от кровати хозяев.

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Отмечается, что супруги живут за 20 километров от аэропорта Торонто. По мнению владельцев дома, лед отвалился от самолета, так как именно в том момент над домом пролетал борт из Лас-Вегаса.

Администрация аэропорта и авиакомпания ответственность за инцидент не берут. Впрочем, большую часть расходов по ремонту крыши, который обойдется в 20 тысяч долларов, согласилась покрыть страховая компания.