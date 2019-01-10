В Йемене во время парада беспилотники сбросили бомбу на генералов

В частности, пострадали высокопоставленные военные, включая заместителя начальника Генштаба.

Во время парада в провинции Лахдж в Йемене проиранские повстанцы-хуситы при помощи беспилотников атаковали генералов, сбросив на них бомбу.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местные СМИ.

Читайте такжеNational Interest: Украина попала в список мест возможного начала Третьей мировой войны

Парад проходил на территории военной базы в районе аль-Ахад. Отмечается, что в результате сбрасывания с беспилотников взрывного устройства погибли несколько человек. По данным саудовского канала Аль-Арабия, погибли пять человек и "несколько" получили ранения. На хуситском канале Аль-Мазира заявили, что целились на "руководство захватчиков".

На данный момент нет информации, или во время теракта на параде присутствовали военные из Саудовской Аравии или ОАЭ. Напомним, эти две страны возглавляют коалицию, которая три года назад вошла в Йемен ради восстановления власти президента Абд-Раббу Мансура Хади.

В декабре проиранские повстанцы и поддерживаемое саудитами правительство под давлением Запада согласились приостановить военные действия, однако напряжение продолжает расти.

Как сообщал УНИАН, американские сенаторы большинством голосов поддержали резолюцию, в которой говорится, что США прекращают оказывать всяческую военную помощь Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене.