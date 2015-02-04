В Ливии боевики захватили нефтяное месторождение Мабрук

"Неизвестные боевики захватили месторождение Мабрук прошлой ночью", - ссылается Reuters на представителя Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мохамеда Харири, передает Би-би-си.

Работа на месторождении, которое разрабатывают французская Total совместно с Национальной нефтяной корпорацией, была приостановлена еще в декабре из-за риска нападений.

Читайте такжеВ Ливии вооруженные люди ворвались в пятизвездочный отель и захватили заложников - СМИ"Нам известно о вооруженном нападении на месторождение", - сказали представители Total агентству Reuters.

Total сказала, что ранее вывезла всех работников с терминала.