В Ливии боевики захватили нефтяное месторождение Мабрук
15:48, 04 февраля 2015Мир
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Вооруженные боевики штурмом захватили нефтяное месторождение Мабрук в Ливии.
REUTERS
"Неизвестные боевики захватили месторождение Мабрук прошлой ночью", - ссылается Reuters на представителя Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мохамеда Харири, передает Би-би-си.
Работа на месторождении, которое разрабатывают французская Total совместно с Национальной нефтяной корпорацией, была приостановлена еще в декабре из-за риска нападений.
Читайте такжеВ Ливии вооруженные люди ворвались в пятизвездочный отель и захватили заложников - СМИ"Нам известно о вооруженном нападении на месторождение", - сказали представители Total агентству Reuters.
Total сказала, что ранее вывезла всех работников с терминала.
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