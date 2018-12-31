Боснийские сербы из-за протестов отменили новогодние концерты

В понедельник полиция заявила, что разыскивает пять человек после того, как из-за воскресных демонстраций в городе Баня-Лука пришлось отменить концерт местной певицы.

Власти боснийских сербов отменили новогодние концерты из-за опасений беспорядков после того, как тысячи людей потребовали отставки министра внутренних дел из-за смерти студента.

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Associated Press.

В понедельник полиция заявила, что разыскивает пять человек после того, как из-за воскресных демонстраций в городе Баня-Лука пришлось отменить концерт местной певицы.

Местные СМИ сообщают, что одним из подозреваемых, которых разыскивает полиция, является Давор Драгичевич, который несколько месяцев помогал проводить протесты в Боснии, призывая к справедливости в связи со смертью в марте его 21-летнего сына.

Полиция разогнала демонстрантов в воскресенье после того, как тысячи людей прошли маршем, призывая к отставке главы МВД Драгана Лукача и других должностных лиц, которых Драгичевич обвиняет в защите убийц своего сына.