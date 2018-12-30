В США из-за кибератаки несколько крупных газет вышли с опозданием

С опозданием вышли в том числе Los Angeles Times, The Chicago Tribune и The Baltimore Sun.

В США 29 декабря из кибератаки с опозданием вышли несколько крупных газет, принадлежащих издательскому дому Tribune, в том числе Los Angeles Times, The Chicago Tribune и The Baltimore Sun.

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Была нарушена работа и других изданий, которые печатают в тех же типографиях, что и Los Angeles Times - говорится в том числе о назначенных для западного побережья США выпусках The New York Times и Wall Street Journal, пишет "Радио Свобода".

28 декабря в компьютерных сетях Tribune обнаружили вирус, который распространился на платформы, предназначенные для публикации контента в Интернете и подготовки печатных версий газет. Выход газет в субботу в среднем задержался на несколько часов.

Как сообщает Los Angeles Times, специалисты убеждены, что кибератака была осуществлена ​​из-за рубежа. Пока, однако, нет данных о том, кто именно за ней стоит, зарубежное государство или какое-то хакерская группировка.

В заявлении корпорации Tribune говорится, что информации о похищении персональных данных подписчиков нет. Источник в корпорации заявил, что целью кибератаки было нарушить работу компьютерных систем, а не похитить данные.

Министерство внутренней безопасности США начало расследование инцидента.