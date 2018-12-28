В России хотят переписать Конституцию, чтобы оставить Путина президентом — Bloomberg

По мнению аналитиков, таким образом российская власть пытается изменить основной закон и оставить Путина президентом после 2024 года.

В России хотят изменить нормы Конституции, чтобы оставить Владимира Путина президентом РФ. Действующий основной закон запрещает Путину участвовать в следующих выборах — в 2024 году.

К этому выводу пришли аналитики Bloomberg, передает Общественное.

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Накануне спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин на встрече с Путиным предложил проанализировать Конституцию, чтобы выяснить, что «ее положения являются эффективными и не потеряли свою сущность».

По мнению аналитиков, таким образом российская власть пытается изменить основной закон и оставить Путина президентом после 2024 года.

«Речь идет о передаче власти (Путину после 2024 года — ред.). Путин поощряет эту игру, говоря неоднозначные намеки», — прокомментировал инициативу парламента политический аналитик и бывший кремлевский помощник Глеб Павловский.

Также, по мнению аналитиков, существует еще один гипотетический вариант — создание совещательного органа под названием Государственный Совет, который стал бы высшим руководящим органом в стране во главе с Путиным.

По мнению политолога Валерия Соловья, в случае проведения такой реформы нового президента могут лишить многих полномочий. Также он предполагает, что изменения к Конституции могут начаться уже в 2020 году.

Напомним, после переизбрания на должность президента РФ Путин пообещал не баллотироваться в президенты РФ третий раз подряд.

18 мая парламент Чечни предложил внести правки в Конституцию России, которые позволят президенту РФ быть при власти до трех сроков подряд.

65-летний Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года. Он возглавлял власть в стране 8 лет, потом уступил премьеру Дмитрию Медведеву, а 7 мая 2012 года Путин вновь был избран президентом.

Выборы в России 2018 года проходили с массовыми нарушениями. В частности, обнародованы десятки видео с вбросом бюллетеней.