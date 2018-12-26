The Times: Путин опаснее для Европы, чем популизм

Самая опасная угроза для континента в 2019 году будет поступать с его окраины – из России.

Европа переживает переломные времена. Ключевой феномен 2016-го и 2017-го годов продолжил доминировать и в нынешнем. Это был Brexit и Дональд Трамп. И роль этих явлений не кроется только в их собственной непредсказуемости и международному влиянию.

Дело в том, что они иллюстрируют более широкий развал установленного международного порядка на основе правил, пишет The Times, подводя итоги года. Популисты проявили себя во многих формах. Наиболее яркой из них в этом году были часто насильственные протесты «желтых жилетов» во Франции, которые бросили вызов планам президента Эммануэля Макрона по реформированию как собственной страны, так и Евросоюза.

Читайте такжеWashington Post: США отдали Кремлю победу в Холодной войне

Издание отмечает, что за «желтыми жилетками» стоят те же нацеленные против истеблишмента агрессивные настроения, которые дали толчок Brexit и привели к власти Дональда Трампа в США. Однако, по мнению издания, ситуация с популистами не такая уж и туманная. В конце концов, Европа видела и гораздо худшие времена, когда континент был разделен пополам «железным занавесом». Сейчас он в гораздо лучшем положении. А выход Великобритании может помочь ЕС даже укрепиться и обновиться на фоне того, как ему приходится противостоять против России, Китая и нестабильных США.

Однако, по мнению издания, самая большая угроза для Европы поступает с ее окраины – из России.

«Владимир Путин показал, что не только может поднимать ставки в своем вторжении в Украину, когда ему захочется. Он также испытал западные системы защиты с помощью кибератак и вмешательства в дела Балкан и Балтии, не говоря уже об убийстве оппонентов», - говорится в статье.

Читайте такжеNewsweek: Россия может пойти в атаку против Украины на Рождество

The Times замечает, что в 2019 году НАТО и Евросоюзк придется быть бдительными, как никогда, из-за поведения России.