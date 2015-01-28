Сноуден: Канадская разведка ежедневно отслеживает до 15 миллионов скачиваемых и загружаемых в сеть файлов

Канадские спецслужбы в попытке найти и раскрыть заговоры террористов и экстремистов ежедневно отслеживают в глобальной сети миллионы людей.

Об этом в среду сообщил телеканал CBC, заявив, что такую информацию им предоставил бывший агент разведки США Эдвард Сноуден, передает ТАСС.

Читайте такжеФильм о Сноудене претендует на «Оскар»

По его данным, с помощью проекта Levitation канадская разведка может ежедневно получать доступ к 10-15 млн скачиваемых и загружаемых в мировую сеть файлов, в том числе и с мобильных телефонов. Как уточняет телеканал, под наблюдением находятся и граждане Канады. Затем все эти данные архивируются и анализируются.

Руководство программой осуществляет самое секретное агентство Канады - Центр безопасности коммуникаций.