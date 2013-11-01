СМИ: Спецслужбы США прослушивали телефоны японских чиновников

Разведка США прослушивала телефонные разговоры высокопоставленных чиновников Японии, передает в пятницу японская телекомпания NHK со ссылкой на представителя американских спецслужб, сообщает РИА Новости.

По данным ТВ, для шпионажа используются посольства США в мире и американские военные базы. Представитель спецслужбы подтвердил, что в Японии существует несколько точек, предназначенных для прослушивания телефонных разговоров.

При этом он отметил, что "США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия не ведут разведывательной деятельности друг против друга". Так сложилось в ходе Второй мировой войны, когда эти страны были союзниками.

В то же время Япония, как и Германия, несмотря на союзнические отношения с США в послевоенный период, являются объектами для разведывательной деятельности.

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Обнародованная ранее в СМИ информация экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена о перехвате США данных и телефонных звонков граждан и лидеров стран стала причиной напряженности в отношениях США с Германией, Францией, Испанией, Бразилией и другими государствами. Канцлер Германии Ангела Меркель лично выразила недовольство президенту Бараку Обаме в связи с прослушиванием ее мобильного телефона на протяжении ряда лет.

В четверг австралийское издание Sidney Morning Herald со ссылкой на информацию, предоставленную экс-сотрудником АНБ и ЦРУ Эдвардом Сноуденом, сообщило, что Австралия использует посольства для перехвата телефонных звонков и данных в странах Азии под руководством США. В частности, операция Stateroom ("Каюта"), по данным газеты, проводится в посольствах Австралии в городах Шанхай, Бангкок, Джакарта, Ханой, Пекин и Дили (Восточный Тимор), в представительствах высоких комиссаров в Куала-Лумпуре и Порт-Морсби.