Среди раненых в результате стрельбы в Страсбурге украинцев нет – постпред Украины в СЕ

Власти Франции ввели повышенные меры безопасности и перекрыли дороги на Германию.

В результате стрельбы в центре Страсбурга (Франция) три человека погибли, пять - тяжело ранены.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«В Страсбурге следующее: по последним официальным данным в результате стрельбы пострадали 14 человек, из них трое погибли, пятеро тяжело ранены и шестеро легко ранены», - отметил он.

По словам Кулебы, всю ночь в постоянном представительстве Украины при Совете Европы работала горячая линия.

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«Никто из украинцев о друзьях/родственников, которые не выходят на связь, не сообщал», - отметил Кулеба.

"Сейчас по предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако мы будем продолжать уточнять эту информацию", - добавил он.

Он подчеркнул, что власти Франции ввели повышенные меры безопасности и перекрыли дороги на Германию.

«Рождественская ярмарка (старейшая в Европе, поэтому Страсбург называет себя столицей Рождества) не будет работать в среду. Будет траур», - написал дипломат.

Как сообщалось ранее, стрельба в Страсбурге произошла вчера поздно вечером на улице Орфевр, в центре города.