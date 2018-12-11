В Египте ограничили продажу желтых жилетов

Шесть ритейлеров в Каире уже подтвердили, что больше не продают жилеты желтого цвета.

Египетские власти ввели ограничения на продажу желтых жилетов, которые активно используют участники протестного движения во Франции.

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Об этом сообщает агентство AP. Отмечается, что решение принято в преддверии годовщины египетского восстания 2011 года, которое привело к свержению диктатора Хосни Мубарака.

По информации агентства, поставщикам оборудования для промышленной безопасности дали распоряжение прекратить свободную продажу желтых жилетов. Оптовые продажи будут доступны только проверенным компаниям, но только с разрешения полиции.

Шесть ритейлеров в Каире уже подтвердили, что больше не продают желтые жилеты.

Напомним, протестные акции из-за повышения цен на горючее начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тыс. человек. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. За две недели задержаны не менее 800 демонстрантов, десятки людей пострадали. Протестующие выходят на акции в желтых жилетах.

Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, АЗС, хранилища горючего и торговые центры.

Это самые масштабные беспорядки во Франции за последние 50 лет. По последним данным, число задержанных превысило 1700 человек.