Франция начала расследование о причастности России к протестам «желтых жилетов»

Около 600 прокремлевских аккаунтов в Twitter активизировались на фоне масштабных протестов во Франции.

Французские власти ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста «желтых жилетов», охватившие многие города страны.

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Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

​«Сейчас ведется расследование», — сказал Ле Дриан. «Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы», — цитирует агентство министра. По его словам, за ситуацией следят французские спецслужбы.

Как сообщал Bloomberg, ссылаясь на данные «Альянса по защите демократии» - подразделения Фонда Маршалла, которое ведет мониторинг пророссийских аккаунтов в соцсетях, около 600 прокремлевских аккаунтов в Twitter активизировались на фоне масштабных протестов во Франции. Одним из топовых хэштегов для них стал #giletsjaunes – французское название протестного движения - так называемых «желтых жилетов».

Отмечается, что аккаунты в Twitter, которые мониторил «Альянс», обычно сосредоточены на американских или британских новостях. В последние дни протесты во Франции стали для них одной из главных тем, отмечает медиа-аналитик «Альянса» Брет Шафер. По его словам, это «весьма сильный показатель того, что существует интерес в преувеличении конфликта», для аудитории за пределами Франции. Главная тема недавних твитов, как отмечается, состоит в том, что французские правоохранительные органы якобы готовы взбунтоваться. Данный тезис, не подкрепленный фактами, по словам Шафера, похож на прочие кампании кремля по дезинформации, которые стремились породить недоверие к западным правительствам и показать, что либеральные демократии находятся в упадке. Большая часть материалов, которые репостятся в Twitter, берутся с российских пропагандистских ресурсов, таких как Sputnik news, RT, Ruptly.

Напомним, протестные акции из-за повышения цен на горючее начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тыс. человек. Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, АЗС, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. За две недели задержаны не менее 800 демонстрантов, десятки людей пострадали. Накануне сообщалось, что во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие 125 тыс. человек, 1385 были задержаны во время беспорядков.

В СБУ Украины также заявили, что Спецслужбы России организовывают беспорядки во Франции и планируют аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и в других странах Европы.

Отмечается, что в последние годы Россия настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры.

Как сообщалось, 8 декабря по Франции прокатилась очередная волна протестов «желтых жилетов», порядок в стране обеспечивали 89 тысяч правоохранителей. Вдоль улиц Парижа стояли полицейские фургоны и бронемашины, еще до начала акции правоохранители задержали более 300 человек. Во время акции двое французов - пособников боевиков развернули флаг террористической организации «ДНР».