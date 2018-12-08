Во время протестов "желтых жилетов" в Париже развернули флаг "ДНР" (фото)

На фото - пособники боевиков французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро.

В Париже во время акции протестов "желтых жилетов" двое французов развернули флаг псевдореспублики "ДНР".

Фото опубликовано в Telegram- канале WarGonzo. На нем - пособники боевиков французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро. Оба внесены в базу "Миротворца".

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Согласно информации на сайте "Миротворца", Ксавьер Моро приезжал на оккупированный Донбасс для участия в качестве наблюдателя на псевдовыборах 11 ноября этого года.

Фабрис Сорлин - лидер ультраправой организации Dies Irae ("Судный день") и поклонник идеи "русского мира". Также незаконно посещал оккупированные территории Донбасса, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французких СМИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня по Франции прокатилась очередная волна протестов "желтых жилетов". Вдоль улиц Парижа стоят полицейские фургоны и бронемашины. Всего по Франции за акциями протеста следят 89 тысяч полицейских. Ещё до начала акции правоохранители задержали более 300 человек.