Трампу не дали слово: впервые за 45 лет действующий президент США не выступит на похоронах предшественника

В то же время Трамп, который ранее критиковал семью Бушей, с женой Меланией планируют принять участие в церемонии захоронения.

Президент США Дональд Трамп не будет выступать с траурной речью на похоронах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Это впервые с 1973 года действующего американского президента не пригласили выступить с речью на похоронах покойного экс-главы государства.

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В то же время Трамп, который ранее критиковал семью Бушей, с женой Меланией планируют принять участие в церемонии похорон, сообщает Радио Свобода.

Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) 5 декабря.

Гроб с телом Буша-старшего перевезут из Ротонды – центрального зала под главным куполом – Капитолия, здания Конгресса, где она стояла для прощания общественности до 5 декабря, в Национальный собор, где состоится церемония государственных похорон.

На церемонии выступит Джордж Буш-младший, сын покойного и тоже бывший президент США.

После церемонии тело умершего вернут в Хьюстон в штате Техас, где его 6 декабря похоронят на территории президентской библиотеки его имени, где также похоронены его жена Барбара и дочь Робин – она умерла от лейкемии в четырехлетнем возрасте в 1953 году.

Как сообщал УНИАН, Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет.