Премьер Франции готовится объявить мораторий на поднятие акцизов на топливо из-за протестов - СМИ

Согласно информации, премьер-министр готовится объявить о нескольких типах мер, связанных с протестами "желтых жилетов".

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после протестов "желтых жилетов" в стране готовится объявить о ряде мер, среди которых – мораторий на повышение акцизов на топливо.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правительстве, передает "Европейская правда".

Читайте такжеВо время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб третий человек (видео)

"Согласно нашей информации, премьер-министр готовится объявить о нескольких типах мер: "ожидаемая" – мораторий на повышение акцизов на дизель и бензин, запланированное с 1 января, "сильная" - консультации относительно заработной платы, и "несколько символических мероприятий", - говорится в сообщении.

Накануне вечером правительство провело консультации относительно того, как реагировать на требования участников протестов, которые продолжаются во Франции с 17 ноября.

"Глава правительства продемонстрирует сильный жест в ближайшие дни", - заявил министр культуры Франк Ристер, покидая эту встречу.

В субботу по Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном. Наиболее разрушительным масштаб протестов оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

Власти Франции даже задумалась над возможностью чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.