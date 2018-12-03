Генсек НАТО требует от России соблюдать ракетный договор с США

По словам Столтенберга, Россия сконструировала новую ракетную систему 9М729, которая может может достичь европейских городов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация должна немедленно предпринять шаги для обеспечения полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

По словам Столтенберга, во время заседания глав МИД стран-членов НАТО будет обсуждаться договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. «Это соглашение ликвидировало целую категорию оружия, но это соглашение сейчас под угрозой со стороны России», - подчеркнул он.

Генсек НАТО отметил, что «РФ сконструировала, произвела и разместила новую ракету (российская ракетная система 9М729 - УНИАН), она мобильная и выявить ее трудно. Она обладает ядерной способностью и может достичь европейских городов».

Он отметил, что США полностью соблюдают ракетный договор. «В Европе нет новых ракет США, но есть новая российская ракета. РФ должна немедленно предпринять шаги для обеспечения полного соблюдения соглашения прозрачным образом, подлежащим верификации», - подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека, НАТО решительно отстаивает контроль над вооружениями для обеспечения большей безопасности. «Мы ищем диалога с Россией и нацелены на улучшение наших отношений, но для этого РФ должна полностью соблюдать международные обязательства», - констатировал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора. Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор о РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.

В Евросоюзе считают, что этот договор имеет важное значение для европейской и глобальной безопасности, а потому предлагают США и РФ сохранить действие договора.

В ЕС отмечают, что договор РСМД способствовал завершению «холодной войны» и гонки вооружений и является «одним из стержней архитектуры системы европейской безопасности» после вступления в силу 30 лет назад.