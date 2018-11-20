Столтенберг: в Европе нет новых американских ракет, а вот новые российские ракеты есть

Кроме того, генсек НАТО отметил, что не хочет новой гонки вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями для прессы перед встречей министров обороны Евросоюза.

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Он отметил высокий уровень сотрудничества НАТО и ЕС и в очередной раз призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года, передает Голос Америки.

"Россия годами создавала, тестировала и размещала новые ракеты, 9М729", - отметил генсек.

"Эти ракеты являются мобильными, их трудно обнаружить, они имеют ядерные мощности", - добавил он.

Столтенберг также подчеркнул, что "США полностью выполняют положения Договора, в Европе нет новых американских ракет, зато новые российские ракеты в Европе присутствуют".

"Поэтому мы должны призвать Россию, чтобы она гарантировала полное и прозрачное выполнение Договора о ликвидации ракет. Мы не хотим новой гонки вооружений, Договор о ликвидации ракет десятками лет играл ключевую роль в обеспечении безопасности", - отметил Столтенберг.