На выборах в Греции победили враждебно настроенные к ЕС леворадикалы

Таковы данные после подсчета примерно 75% голосов, передает Би-би-си.

В новом парламенте у "Сиризы" будет почти половина мест - 149, то есть всего на две меньше, чем абсолютное большинство.

За ней следует правоцентристская "Новая демократия" с 23-27%, третье место, по последним данным, занимает праворадикальная партия "Золотой рассвет".

Для самостоятельного управления "Сиризе" необходимо получить 151 место из 300, в противном случае партии придется формировать коалицию.

Читайте такжеВ Греции проходят досрочные парламентские выборыЛидер "Сиризы" Алексис Ципрас уже заявил, что политика жесткой экономии, проводившаяся прежним правительством под давлением Брюсселя, завершится.

Предполагается, что победа "Сиризы" с 40-летним Алексисом Ципрасом во главе может стать поворотным моментом в отношениях Греции с ЕС, поскольку большинство избирателей по существу отвергли политику решения кризиса еврозоны, исходящую из Брюсселя или Берлина.

В результате условия получения греческим правительством международной финансовой помощи могут измениться.