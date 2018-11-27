Washington Post: Атака России в Азовском море стала предупреждением для Запада

Если демократический мир не выступит с четким планом завершения войны в Украине, Москва еще много лет будет поддерживать ее огонь.

В воскресенье вечером три небольших украинских корабля покинули порт в Одессе и отправились в другой украинский порт в Мариуполе. По дороге им нужно было пройти через Керченский пролив - узкую полосу, лежащую между оккупированным Россией Крымом и материковой частью российской территории.

В украинских судов было полное право быть в акватории. Похожая группа прошла через пролив около месяца назад. А соглашение от 2003 года гарантировала право кораблям обеих стран использовать эти воды. Но в этот раз Россия устроила тщательно спланированную провокацию и ее судна открыли огонь по кораблям Украины, а потом схватили их вместе с 23 членами экипажей, пишет на страницах Washington Post американская журналистка и Пулитцеровский лауреат Энн Эплбаум.

С определенной точки зрения эти события не вызывают удивления. Хотя многим показалось удобным забыть, что война России против Украины до сих пор продолжается. Те, кто оставался на полях сражения, уже давно готовились к усилению конфликта с российской стороны. Единственной неожиданностью стал момент, когда это произошло. Почему сейчас?

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Возможно никакой особой причины нет. В водах близ Крыма был ряд конфликтов в последнее время после того, как Россия построила пресловутый мост в оккупированный Крым. Возможно атака против украинских кораблей стала напоминанием Москвы, что она не откажется от оккупации полуострова. Атака на украинские суда также вписывается в больший региональный проект: долгосрочное давление на Мариуполь и длинную береговую линию вблизи него, которую российские войска могут отрезать от Черного моря, перекрыв Керченский пролив.

Но это произошло также в очень интересный момент для внутренней политики России. Военная авантюра произошла как раз на фоне масштабных протестов против изменений в российском пенсионном законодательстве, которые усиливает большое недовольство экономическим спадом. Российский оппозиционер Алексей Навальный отметил падение рейтинга поддержки Владимира Путина на фоне атаки в Азовском море.

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Момент также мог быть выбран, учитывая политический цикл в Украине, которая готовится к проведению президентских выборов в следующем марте. Возможно, Россия хотела внести элемент поляризации в уже напряженное общество. Возможно атака в море была ответом на желание Украинской православной церкви разорвать связи с Москвой. А возможно Кремль хотел спровоцировать Киев, чтобы тот задумался отложить выборы. В узком смысле ему удалось изменить политическую атмосферу. Уже в воскресенье вечером президент Петр Порошенко призвал ввести военное положение, а в понедельник парламент одобрил решение. Правда, пока не понятно, что это означает. Но обвинения в манипуляциях выборами уже зазвучали.

Наконец, момент мог быть выбран с привязкой к международной политике. Великобритания, которая все время жестко поддерживала санкции против России, закрывается в себе из-за ключевого момента Brexit. У Лондона не такая большая политическая пропускная способность, чтобы переживать сейчас об Украине. Администрация Дональда Трампа в США разделена, озадачена и готовится к соревнованиям с демократами, которые вот-вот сформируют большинство в Палате представителей и начнут расследовать связи американского президента с Россией.

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Евросоюз, Канада и даже Польша выступили с официальными заявлениями, в которых осудили российскую поведение Азовском море, раньше, чем США хоть как-то отреагировали на события. По состоянию на вечер понедельника в Америке Госдепартамент никак не отреагировал на события в Керченском проливе. Только посол США в ООН Никки Хейли осудила "незаконные действия" Москвы после всех заявлений других стран.

Какими бы не были мотивы действий России, она, вероятно, как раз и рассчитывала на такую западную пассивность. Это modus operandi, которого Москва придерживалась в прошлом: делай небольшие шаги и жди реакции. А если реакции не будет, делай следующий дерзкий шаг. События в Азовском море, по мнению Эплбаум, стоит воспринимать как предупреждение для Запада. Если он не выступит с широкой стратегией завершения войны в Украине, Москва еще много лет будет вести себя по этому сценарию.