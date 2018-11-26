EUObserver: Россия открыла третий фронт в войне против Украины

Эксперты советуют США передать Украине противокорабельные ракеты для обороны от морских атак России.

Россия открыла огонь и захватила украинские военные корабли, вызвав тревогу в ЕС и США из-за эскалации российской войны против Украины.

Драматические события произошли в воскресенье, как раз тогда, когда лидеры Евросоюза возвращались из Брюссель после саммита, посвященному Brexit. Российский корабль протаранил судно украинских ВМС, когда оно направлялось через международные воды в Мариуполь. Вскоре после того другие российские военные корабли открыли огонь по еще двум украинским, ранив шестерых моряков, двое из которых получили тяжелые ранения. Все три судна Украины и 23 украинских моряка были схвачены.

"Неспровоцированная агрессия отметила открытие третьего фронта в российской войне против Украины, которая началась в 2014 году, когда протесты в Киеве свергли пророссийское правительство, а Украина начала сближение с Западом", - пишет EUObserver.

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Издание напоминает, как сначала Россия аннексировала Крым, а теперь наполняет его военными силами, включая ядерные. Потом она устроила скрытое вторжение на Донбасс, из-за которого более 10 тысяч человек погибли, а несколько миллионов жителей были вынуждены бежать в другие регионы.

Воскресные события в Азовском море могут иметь целью восстановление популярности Владимира Путина дома, так как его рейтинг упал до самого низкого уровня за 10 лет. Кроме того, это может быть сигналом к началу более широкой агрессии. Об этом изданию сказал неназванный дипломат ЕС. По его мнению, Путин может вернуться к реализации проекта под названием "Новороссия". Он может попытаться захватить новые территории Украины, чтобы соединить оккупированный Крым с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а потом отрезать Киев от выхода в Черное море.

США отреагировали созывом чрезвычайной сессии Совета Безопасности ООН. Евросоюз выступил с более застенчивым заявлением, призвав "все" стороны, включая Украину "действовать максимально сдержанно, чтобы остановить эскалацию немедленно". НАТО обнародовал схожее заявление. Другие реакции на Западе были более агрессивны чем та, которую высказал ЕС.

"Эта эскалация - это доказательство того, что Россия не заинтересована в любом результате переговорного процесса в Украине", - сказал немецкий депутат от ХДС Норберт Роеттген, который возглавляет комитет по иностранным делам в Бундестаге.

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"Мы остро осуждаем российские действия, которые могут представлять угрозу для стабильности, безопасности в Европе", - заявили в польском МИД.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд тоже осудила российскую агрессию против Украины. События в Азовском море произошли на фоне того, как Евросоюз готовится расширить действие санкций против России. Соответствующее решение будет принято 13 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС и США усилить последствия для России за ее поведение. По словам эксперта Atlantic Council Майкла Карпентера, Запад мог бы заморозить как минимум активы одного из российских ведущих банков, таких как "Сбербанк", "ВТБ" "Газпромбанк". А США, которые уже передали Украине противотанковые ракеты Javelin, могли бы рассмотреть передачу украинской армии противокорабельных ракет берегового базирования.

"НАТО стоит отправить свои корабли в Азовское море", - считает эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

Издание добавляет, что российское нападение на судна Украины в Азовском море стало одним из последних эпизодов агрессии России против Европы. Москва целый год играла военными мускулами в Балтии, устроила покушение на территории Великобритании, организовала ряд кибератак и кампаний с вмешательства в выборы. Российские военные самолеты симулировали атаку на фригат Бельгии во время недавних учений НАТО в Балтийском море.

"Это четкий сигнал от России: "Смотрите, что мы можем и на что мы готовы пойти", - сказал бельгийский военный Петер Рамбоер.