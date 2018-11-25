В результате аварии прогулочной яхты на озере Виктория погибли 22 человека

На борту судна находились по меньшей мере 90 человек: удалось спасти 26 человек, судьба еще почти 60 человек пока не известна.

В результате аварии прогулочной яхты, произошедшей на озере Виктория в Уганде, погибли 22 человека.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию Уганды.

Согласно сообщению, судьба еще почти 60 человек пока не известна.

Отмечается, что на борту судна находились не менее 90 человек. В настоящее время удалось спасти 26 человек.

Среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя - родной брат правящего монарха этой страны, а также звезды местного шоу-бизнеса. Африканскому принцу удалось спастись, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что накануне на озере Виктория, в части, относящейся Уганде, потерпело крушение прогулочное судно.