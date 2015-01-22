Путин предлагал Порошенко легитимизацию территориальных захватов боевиков и пребывания армии РФ в Украине - посол США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Недавно президент Путин предложил президенту Порошенко обсудить российский мирный план для того, чтобы освободить Россию от обязательств по Минским соглашениям", - сказала Пауэр.

По ее словам, российский план предусматривал легитимизацию территориальных захватов сепаратистов с сентября, а также пребывания российского персонала и военной техники на территории Украины.

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"Мы видели такие мирные планы и раньше. Это было в Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье", - рассказала Пауэр. В этой связи посол США добавила, что когда президент Порошенко не принял предложения Путина, Россия пошла на обвинения Украины в том, что это является доказательством незаинтересованности Украины в достижении мира. "Давайте этот "мирный" план Путина называть своими именами, это российский план оккупации Украины", - убеждена Пауэр.

Вместе с тем она акцентировала внимание на том, что если Россия действительно серьезно относится к миру, она должна добросовестно выполнять Минские соглашения и в соответствии с ними вывести всю военную технику, военный персонал, освободить всех заложников, в том числе летчицу Надежду Савченко, прекратить поддерживать сепаратистов и обеспечить контроль Украины над государственной границей.