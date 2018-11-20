Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека - Британия
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.
Об этом он написал в Twitter.
"Для надежности Интерпола важно, чтобы следующий президент был из страны, которая придерживается международных правил и норм и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", – подчеркнул Джавид.
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Как известно, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в Интерполе в случае избрания на должность руководителя организации представителя России.